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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:39

  la9 написав:Скажите, как быстро банка сообщает о выполнении условий?

На практике в последние 2 месяца - на следующий день после выполнения.
Возможно, на следующий рабочий, т.к. и день выполнения и следующий были рабочие.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:52

Мені як мінімум два місяці повідомлення про виконання умов не надходили, уточняв у підтримки через додаток.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:29

Скажите, а оплата за ЖД билеты на сайте укрзализныци или через их новый додаток - проходят?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:49

  la9 написав:Скажите, а оплата за ЖД билеты на сайте укрзализныци или через их новый додаток - проходят?

Конечно
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:18

А як у банка сьогодні справи з видачою валюти на касі? ПУМБа здувся, шукаю інші варіки.

p.s.
і ще, мастеркард більше, золото дають чи срібло, по ПРАВИЛЬНА картка?
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:32

  root написав:і ще, мастеркард більше, золото дають чи срібло, по ПРАВИЛЬНА картка?


прекратили и пока вроде не возобновляли...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:37

  S i m написав:прекратили и пока вроде не возобновляли...


Ага, дякую. Так а раніше чим насипали, золото чи срібло?
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:39

  root написав:
  S i m написав:прекратили и пока вроде не возобновляли...


Ага, дякую. Так а раніше чим насипали, золото чи срібло?

Золото
ramaz
 
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  #<1 ... 60616263
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