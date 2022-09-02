надо, я же написал
но кстати какая-то сумма есть и без предзаказа, не помню к сожалению сколько (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:18
Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:27
Банк - полное днище!
Открывал конвертационные депо - самая неудобная и длительная процедура открытия. Сотрудники некомпетентны, хамят, вынуждают самостоятельно заполнять заявки на покупку валюты на межбанке, где, среди прочего, нужно 3 раза вписывать айбан и полный адрес отделения (хотя это обязанность сотрудника) ошибка в одной букве/цифре - заявку нужно переписывать заново иначе ГО не пропустит. Отделение в Кропивницком это вообще кунсткамера. Кассир заслуживает отдельного внимания. Само отделение выглядит в лучших традициях украинских госбанков конца 90-х. Нет и намека на благородную польскую кровь. Компьютеры подключены к вайфаю который постоянно глючит, принтера работают с перебоями, телефоны не отвечают. Короче, ад!
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