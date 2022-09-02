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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:18
root написав: cohan написав:
отлично, дают с утра )
предзамовляти потрібно чи є в касі?
надо, я же написал
но кстати какая-то сумма есть и без предзаказа, не помню к сожалению сколько (
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:27
Банк - полное днище!
Открывал конвертационные депо - самая неудобная и длительная процедура открытия. Сотрудники некомпетентны, хамят, вынуждают самостоятельно заполнять заявки на покупку валюты на межбанке, где, среди прочего, нужно 3 раза вписывать айбан и полный адрес отделения (хотя это обязанность сотрудника) ошибка в одной букве/цифре - заявку нужно переписывать заново иначе ГО не пропустит. Отделение в Кропивницком это вообще кунсткамера. Кассир заслуживает отдельного внимания. Само отделение выглядит в лучших традициях украинских госбанков конца 90-х. Нет и намека на благородную польскую кровь. Компьютеры подключены к вайфаю который постоянно глючит, принтера работают с перебоями, телефоны не отвечают. Короче, ад!
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:05
asti написав:
Банк - полное днище!
Открывал конвертационные депо - самая неудобная и длительная процедура открытия. Сотрудники некомпетентны, хамят, вынуждают самостоятельно заполнять заявки на покупку валюты на межбанке, где, среди прочего, нужно 3 раза вписывать айбан и полный адрес отделения (хотя это обязанность сотрудника) ошибка в одной букве/цифре - заявку нужно переписывать заново иначе ГО не пропустит. Отделение в Кропивницком это вообще кунсткамера. Кассир заслуживает отдельного внимания. Само отделение выглядит в лучших традициях украинских госбанков конца 90-х. Нет и намека на благородную польскую кровь. Компьютеры подключены к вайфаю который постоянно глючит, принтера работают с перебоями, телефоны не отвечают. Короче, ад!
то они ленивы, я в Киеве ОВДП тоже так поначалу покупал, все сам, потом нашел подход...
станьте у них Элитом, должно поменяться отношение, но не уверен )))
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:01
cohan написав: asti написав:
Банк - полное днище!
Открывал конвертационные депо - самая неудобная и длительная процедура открытия. Сотрудники некомпетентны, хамят, вынуждают самостоятельно заполнять заявки на покупку валюты на межбанке, где, среди прочего, нужно 3 раза вписывать айбан и полный адрес отделения (хотя это обязанность сотрудника) ошибка в одной букве/цифре - заявку нужно переписывать заново иначе ГО не пропустит. Отделение в Кропивницком это вообще кунсткамера. Кассир заслуживает отдельного внимания. Само отделение выглядит в лучших традициях украинских госбанков конца 90-х. Нет и намека на благородную польскую кровь. Компьютеры подключены к вайфаю который постоянно глючит, принтера работают с перебоями, телефоны не отвечают. Короче, ад!
то они ленивы, я в Киеве ОВДП тоже так поначалу покупал, все сам, потом нашел подход...
станьте у них Элитом, должно поменяться отношение, но не уверен )))
Ну не знаю, открывал депо по социальному баксу, по обслуживанию никаких замечаний не было. Да, не быстро, но во многих банках так (если говорить об открытии онлайн).
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:07
cohan написав: root написав: cohan написав:
отлично, дают с утра )
предзамовляти потрібно чи є в касі?
надо, я же написал0
но кстати какая-то сумма есть и без предзаказа, не помню к сожалению сколько (
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:08
asti, по какому итоговому курсу? на сайте пишет 38 (с учетом коммиса)
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:58
keep написав:asti
, по какому итоговому курсу? на сайте пишет 38 (с учетом коммиса)
Я успел по 37,30...
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