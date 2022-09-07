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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:18
root написав: cohan написав:
отлично, дают с утра )
предзамовляти потрібно чи є в касі?
надо, я же написал
но кстати какая-то сумма есть и без предзаказа, не помню к сожалению сколько (
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cohan
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:27
Банк - полное днище!
Открывал конвертационные депо - самая неудобная и длительная процедура открытия. Сотрудники некомпетентны, хамят, вынуждают самостоятельно заполнять заявки на покупку валюты на межбанке, где, среди прочего, нужно 3 раза вписывать айбан и полный адрес отделения (хотя это обязанность сотрудника) ошибка в одной букве/цифре - заявку нужно переписывать заново иначе ГО не пропустит. Отделение в Кропивницком это вообще кунсткамера. Кассир заслуживает отдельного внимания. Само отделение выглядит в лучших традициях украинских госбанков конца 90-х. Нет и намека на благородную польскую кровь. Компьютеры подключены к вайфаю который постоянно глючит, принтера работают с перебоями, телефоны не отвечают. Короче, ад!
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asti
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:05
asti написав:
Банк - полное днище!
Открывал конвертационные депо - самая неудобная и длительная процедура открытия. Сотрудники некомпетентны, хамят, вынуждают самостоятельно заполнять заявки на покупку валюты на межбанке, где, среди прочего, нужно 3 раза вписывать айбан и полный адрес отделения (хотя это обязанность сотрудника) ошибка в одной букве/цифре - заявку нужно переписывать заново иначе ГО не пропустит. Отделение в Кропивницком это вообще кунсткамера. Кассир заслуживает отдельного внимания. Само отделение выглядит в лучших традициях украинских госбанков конца 90-х. Нет и намека на благородную польскую кровь. Компьютеры подключены к вайфаю который постоянно глючит, принтера работают с перебоями, телефоны не отвечают. Короче, ад!
то они ленивы, я в Киеве ОВДП тоже так поначалу покупал, все сам, потом нашел подход...
станьте у них Элитом, должно поменяться отношение, но не уверен )))
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cohan
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:01
cohan написав: asti написав:
Банк - полное днище!
Открывал конвертационные депо - самая неудобная и длительная процедура открытия. Сотрудники некомпетентны, хамят, вынуждают самостоятельно заполнять заявки на покупку валюты на межбанке, где, среди прочего, нужно 3 раза вписывать айбан и полный адрес отделения (хотя это обязанность сотрудника) ошибка в одной букве/цифре - заявку нужно переписывать заново иначе ГО не пропустит. Отделение в Кропивницком это вообще кунсткамера. Кассир заслуживает отдельного внимания. Само отделение выглядит в лучших традициях украинских госбанков конца 90-х. Нет и намека на благородную польскую кровь. Компьютеры подключены к вайфаю который постоянно глючит, принтера работают с перебоями, телефоны не отвечают. Короче, ад!
то они ленивы, я в Киеве ОВДП тоже так поначалу покупал, все сам, потом нашел подход...
станьте у них Элитом, должно поменяться отношение, но не уверен )))
Ну не знаю, открывал депо по социальному баксу, по обслуживанию никаких замечаний не было. Да, не быстро, но во многих банках так (если говорить об открытии онлайн).
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:07
cohan написав: root написав: cohan написав:
отлично, дают с утра )
предзамовляти потрібно чи є в касі?
надо, я же написал0
но кстати какая-то сумма есть и без предзаказа, не помню к сожалению сколько (
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:08
asti, по какому итоговому курсу? на сайте пишет 38 (с учетом коммиса)
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keep
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:58
keep написав:asti
, по какому итоговому курсу? на сайте пишет 38 (с учетом коммиса)
Я успел по 37,30...
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asti
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Додано: Сер 07 вер, 2022 10:31
через Кредо выплаты с Мегабанк/Січ кто-то получал?
что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп)
- чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
Если получить тут такую выплату сумму более 100тыс -через кассу ж не дадут?
можно на Правильную карту? (других у меня нет)
Но с Правильной выдадут без комис только 50 тыс. в месяц, верно ?
А суточный и месячный лимиты, чтоб забрать без комис по р2р, - сейчас какие с Правильной ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:59
Пакет "Правильна картка" оформлен был в конце января сего года. В начале сентября от УБКИ получил два уведомления:
- про кредит від Кредобанк від XX.01.2022 у статусі відкритий
- договір від Кредобанк від ХХ.01.2022 видалено з вашої кредитної історії
Я, так понимаю, что про кредитный лимит можно забыть. )))
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Howl
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:55
flysoulfly написав:через Кредо выплаты с Мегабанк/Січ кто-то получал?
что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп)
- чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
Если получить тут такую выплату сумму более 100тыс -через кассу ж не дадут?
можно на Правильную карту? (других у меня нет)
Но с Правильной выдадут без комис
только 50 тыс. в месяц, верно ?
А суточный и месячный лимиты
, чтоб забрать без комис по р2р, - сейчас какие с Правильной ?
наличка 50К касса + 50К АТМ - мес
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копейка
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