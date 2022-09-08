спасибо!копейка написав:flysoulfly написав:через Кредо выплаты с Мегабанк/Січ кто-то получал?
что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп)
- чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
Если получить тут такую выплату сумму более 100тыс -через кассу ж не дадут?
можно на Правильную карту? (других у меня нет)
Но с Правильной выдадут без комис только 50 тыс. в месяц, верно ?
А суточный и месячный лимиты, чтоб забрать без комис по р2р, - сейчас какие с Правильной ?
наличка 50К касса + 50К АТМ - мес
а р2р лимиты?