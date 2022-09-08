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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

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Кредобанк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:46

  копейка написав:
  flysoulfly написав:через Кредо выплаты с Мегабанк/Січ кто-то получал?

что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп)
- чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?


Если получить тут такую выплату сумму более 100тыс -через кассу ж не дадут?
можно на Правильную карту? (других у меня нет)
Но с Правильной выдадут без комис только 50 тыс. в месяц, верно ?
А суточный и месячный лимиты, чтоб забрать без комис по р2р, - сейчас какие с Правильной ?

наличка 50К касса + 50К АТМ - мес
спасибо!

а р2р лимиты?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 62636465
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