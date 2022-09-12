flysoulfly написав:через Кредо выплаты с Мегабанк/Січ кто-то получал?
что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп) - чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
Если получить тут такую выплату сумму более 100тыс -через кассу ж не дадут? можно на Правильную карту? (других у меня нет) Но с Правильной выдадут без комис только 50 тыс. в месяц, верно ? А суточный и месячный лимиты, чтоб забрать без комис по р2р, - сейчас какие с Правильной ?