Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 21:46
копейка написав: flysoulfly написав: через Кредо выплаты с Мегабанк/Січ кто-то получал?
что в документах было в назначении платежа? (квитанции в кассе? выписке по счету? итп)
- чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
Если получить тут такую выплату сумму более 100тыс -через кассу ж не дадут?
можно на Правильную карту? (других у меня нет)
Но с Правильной выдадут
без комис
только 50 тыс. в месяц, верно ?
А
суточный и месячный лимиты
, чтоб забрать без комис по р2р, - сейчас какие с Правильной ?
наличка 50К касса + 50К АТМ - мес
спасибо!
а р2р лимиты?
flysoulfly
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Додано: Пон 12 вер, 2022 17:17
Незначно підвищили депозитні ставки в грн
валютні далі усі під 0.01% річних
https://kredobank.com.ua/private/depozy ... rybutkovyi
greenozon
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Додано: Вів 13 вер, 2022 11:15
что-то бонус не спешит приходить,
условия выполнены за 3 мес - смска в Августе была, когда его начислят, в конце Сентября?
cohan
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Додано: Вів 13 вер, 2022 18:41
cohan написав:
что-то бонус не спешит приходить,
условия выполнены за 3 мес - смска в Августе была, когда его начислят, в конце Сентября?
мені останній бонус 21го прийшов ,
lamal
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Додано: Вів 13 вер, 2022 21:46
cohan написав:
что-то бонус не спешит приходить,
условия выполнены за 3 мес - смска в Августе была, когда его начислят, в конце Сентября?
Поддержка мне ответила, что в конце сентября.
lara_08
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Додано: Сер 14 вер, 2022 09:29
lara_08 написав: cohan написав:
что-то бонус не спешит приходить,
условия выполнены за 3 мес - смска в Августе была, когда его начислят, в конце Сентября?
Поддержка мне ответила, что в конце сентября.
Пришли только что 500 грн. Даже смс пришло. Похоже читают форум представители Кредо
lara_08
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:29
если читают, то пусть передадут руководству что они там что охр..ли делать наценку 4% на социальный доллар на депозит???
нацбанк четко сказал курс НБУ + 1%
Andey
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