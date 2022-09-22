Andey написав:если читают, то пусть передадут руководству что они там что охр..ли делать наценку 4% на социальный доллар на депозит??? нацбанк четко сказал курс НБУ + 1%
З чого б це раптом ви думаєте курс НБУ+1 ? Ще десь числа 20 минулого місяця НБУ поправився і дозволив банкам в рамках 50 к папіру продавати по любому курсу який поставить банк. Ніхто вам нічого не винен. Можуть взагалі в це не граться, як приват наприклад.
Підкажіть, безкомісійний ліміт виведення з Правильної за межі банку поширюється також і на P2P? Бо в тарифах є розмитий пункт "11 Переказ з карти на карту Безкоштовно (сплачується додатково комісія провайдерів, які запезпечують реалізацію даної послуги)".