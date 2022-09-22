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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

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Кредобанк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:30

  Andey написав:если читают, то пусть передадут руководству что они там что охр..ли делать наценку 4% на социальный доллар на депозит???
нацбанк четко сказал курс НБУ + 1%

З чого б це раптом ви думаєте курс НБУ+1 ? Ще десь числа 20 минулого місяця НБУ поправився і дозволив банкам в рамках 50 к папіру продавати по любому курсу який поставить банк. Ніхто вам нічого не винен. Можуть взагалі в це не граться, як приват наприклад.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:41

Re: Кредобанк

Підкажіть, безкомісійний ліміт виведення з Правильної за межі банку поширюється також і на P2P? Бо в тарифах є розмитий пункт "11 Переказ з карти на карту Безкоштовно (сплачується додатково комісія провайдерів, які запезпечують реалізацію даної послуги)".
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:57

Re: Кредобанк

Rebel, этот пункт относится только к тянучке сторонними приложениями.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:01

Re: Кредобанк

Короче. Тянуть чужим приложением, в котором вход свой без комиса. В помощь https://mustbe.ml/tables/p2p_se
valya
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:18

  Howl написав:Rebel, этот пункт относится только к тянучке сторонними приложениями.

Додаток попереджає, що стягне комісію при переказі на картку іншого банку. Комісія виходить 1.2%. Такого ще не бачив. :) В тарифах є 1.5% (мін. 20). А звідки 1.2% взагалі незрозуміло.
  valya написав:Короче. Тянуть чужим приложением, в котором вход свой без комиса. В помощь https://mustbe.ml/tables/p2p_se

Забули літеру "p" в кінці. :)
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:00

Re: Кредобанк

  Rebel написав:Додаток попереджає, що стягне комісію при переказі на картку іншого банку.
Усе правильно, то Ви намагаєтеся товкнути, тягнути треба робити через сторонню службу (застосунок).
Howl
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  #<1 ... 63646566
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