Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:30
Andey написав:
если читают, то пусть передадут руководству что они там что охр..ли делать наценку 4% на социальный доллар на депозит???
нацбанк четко сказал курс НБУ + 1%
З чого б це раптом ви думаєте курс НБУ+1 ? Ще десь числа 20 минулого місяця НБУ поправився і дозволив банкам в рамках 50 к папіру продавати по любому курсу який поставить банк. Ніхто вам нічого не винен. Можуть взагалі в це не граться, як приват наприклад.
alex lem
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Додано: Сер 21 вер, 2022 20:41
Підкажіть, безкомісійний ліміт виведення з Правильної за межі банку поширюється також і на P2P? Бо в тарифах є розмитий пункт "11 Переказ з карти на карту Безкоштовно (сплачується додатково комісія провайдерів, які запезпечують реалізацію даної послуги)".
Rebel
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Додано: Сер 21 вер, 2022 20:57
Rebel, этот пункт относится только к тянучке сторонними приложениями.
Howl
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Додано: Сер 21 вер, 2022 21:01
Короче. Тянуть чужим приложением, в котором вход свой без комиса. В помощь
https://mustbe.ml/tables/p2p_se
valya
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Додано: Чет 22 вер, 2022 09:18
Howl написав:
Rebel, этот пункт относится только к тянучке сторонними приложениями.
Додаток попереджає, що стягне комісію при переказі на картку іншого банку. Комісія виходить 1.2%. Такого ще не бачив.
В тарифах є 1.5% (мін. 20). А звідки 1.2% взагалі незрозуміло.
Забули літеру "p" в кінці.
Rebel
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:00
Rebel написав:
Додаток попереджає, що стягне комісію при переказі на картку іншого банку.
Усе правильно, то Ви намагаєтеся товкнути, тягнути треба робити через сторонню службу (застосунок).
Howl
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Додано: Чет 22 вер, 2022 16:02
Howl написав: Rebel написав:
Додаток попереджає, що стягне комісію при переказі на картку іншого банку.
Усе правильно, то Ви намагаєтеся товкнути, тягнути треба робити через сторонню службу (застосунок).
Клієнт незадоволений тим, що банк хоче зняти меншу комісію, ніж вказано в тарифах.
klug
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