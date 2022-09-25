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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 вер, 2022 20:14
uaprofi написав:
пополнение 6000 для бонуса по правильной можно делать p2p или только СЕП?
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:42
uaprofi, я 6к грн заводил и 3к выводил СЭП'ом.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:47
uaprofi написав:пополнение 6000 для бонуса по правильной можно делать p2p или только СЕП?
p2p, СЕП або термінал.
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