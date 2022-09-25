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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 вер, 2022 20:14
uaprofi написав:
пополнение 6000 для бонуса по правильной можно делать p2p или только СЕП?
Немає різниці
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valya
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:42
uaprofi, я 6к грн заводил и 3к выводил СЭП'ом.
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Howl
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1
Додано: Нед 25 вер, 2022 20:47
uaprofi написав:пополнение 6000 для бонуса по правильной можно делать p2p или только СЕП?
p2p, СЕП або термінал.
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Zochan
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Додано: Нед 25 вер, 2022 21:17
напомните Правильные действия со следующего за оформлением месяца начинаются?
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Мизантрóп
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Додано: Нед 25 вер, 2022 21:23
Howl написав:
и 3к выводил СЭП'ом.
вы намекаете, что ничего покупать не нужно - достаточно просто отправить СЭП?
на свой счёт тоже прокатывает?
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uaprofi
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Додано: Нед 25 вер, 2022 21:27
Мизантрóп написав:
напомните Правильные действия со следующего за оформлением месяца начинаются?
Да
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lara_08
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Додано: Нед 25 вер, 2022 21:27
uaprofi написав: Howl написав:
и 3к выводил СЭП'ом.
вы намекаете, что ничего покупать не нужно - достаточно просто отправить СЭП?
на свой счёт тоже прокатывает?
На 3к должны быть покупки
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Додано: Нед 25 вер, 2022 21:48
6
uaprofi написав: Howl написав:
и 3к выводил СЭП'ом.
вы намекаете, что ничего покупать не нужно - достаточно просто отправить СЭП?
на свой счёт тоже прокатывает?
к завів, 3
к витратив, 3
к вивів.
6 = 3 + 3
6 ≠ 3
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klug
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