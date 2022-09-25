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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

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Кредобанк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:14

  uaprofi написав:пополнение 6000 для бонуса по правильной можно делать p2p или только СЕП?

Немає різниці
valya
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:42

Re: Кредобанк

uaprofi, я 6к грн заводил и 3к выводил СЭП'ом.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:47

Re: Кредобанк

uaprofi написав:пополнение 6000 для бонуса по правильной можно делать p2p или только СЕП?
p2p, СЕП або термінал.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:17

Re: Кредобанк

напомните Правильные действия со следующего за оформлением месяца начинаются?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:23

Re: Кредобанк

  Howl написав:и 3к выводил СЭП'ом.


вы намекаете, что ничего покупать не нужно - достаточно просто отправить СЭП?
на свой счёт тоже прокатывает?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:27

  Мизантрóп написав:напомните Правильные действия со следующего за оформлением месяца начинаются?

Да
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:27

  uaprofi написав:
  Howl написав:и 3к выводил СЭП'ом.


вы намекаете, что ничего покупать не нужно - достаточно просто отправить СЭП?
на свой счёт тоже прокатывает?

На 3к должны быть покупки
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:48

  uaprofi написав:
  Howl написав:и 3к выводил СЭП'ом.


вы намекаете, что ничего покупать не нужно - достаточно просто отправить СЭП?
на свой счёт тоже прокатывает?

6к завів, 3к витратив, 3к вивів.
6 = 3 + 3
6 ≠ 3
klug
 
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