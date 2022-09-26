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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:36

Інформування клієнтів Кредобанку про рух коштів за карткою (витрати, надходження) відбуватиметься завдяки push-повідомленням з мобільного застосунку KredoBank замість SMS-повідомлень. Нововведення діє з 26 вересня 2022 року.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ishennyamy
lara_08
 
Повідомлень: 359
З нами з: 05.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:42

  Rebel написав:Комуналка підходить для бонусів?

Коли проходить як оплата.
klug
 
Повідомлень: 7546
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:48

  klug написав:Коли проходить як оплата.

Емм, а коли вона проходить як оплата?
Rebel
 
Повідомлень: 199
З нами з: 08.12.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:01

  Rebel написав:
  klug написав:Коли проходить як оплата.

Емм, а коли вона проходить як оплата?

На сайті портмоне, Приватбанку
lara_08
 
Повідомлень: 359
З нами з: 05.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:24

  lara_08 написав:На сайті портмоне, Приватбанку

А якщо підтягнути карту в TAS2U і звідти проплатити?
Rebel
 
Повідомлень: 199
З нами з: 08.12.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:34

  Rebel написав:
  lara_08 написав:На сайті портмоне, Приватбанку

А якщо підтягнути карту в TAS2U і звідти проплатити?

Також підходить.
Кочевник
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 16.02.17
Подякував: 366 раз.
Подякували: 160 раз.
 
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  #<1 ... 65666768
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