Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 15:36
Інформування клієнтів Кредобанку про рух коштів за карткою (витрати, надходження) відбуватиметься завдяки push-повідомленням з мобільного застосунку KredoBank замість SMS-повідомлень. Нововведення діє з 26 вересня 2022 року.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ishennyamy
lara_08
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Додано: Пон 26 вер, 2022 15:42
Rebel написав:
Комуналка підходить для бонусів?
Коли проходить як оплата.
klug
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Додано: Пон 26 вер, 2022 15:48
klug написав:
Коли проходить як оплата.
Емм, а коли вона проходить як оплата?
Rebel
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Додано: Пон 26 вер, 2022 16:01
Rebel написав: klug написав:
Коли проходить як оплата.
Емм, а коли вона проходить як оплата?
На сайті портмоне, Приватбанку
lara_08
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Додано: Пон 26 вер, 2022 16:24
lara_08 написав:
На сайті портмоне, Приватбанку
А якщо підтягнути карту в TAS2U і звідти проплатити?
Rebel
Повідомлень: 199
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Додано: Пон 26 вер, 2022 16:34
Rebel написав: lara_08 написав:
На сайті портмоне, Приватбанку
А якщо підтягнути карту в TAS2U і звідти проплатити?
Також підходить.
Кочевник
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