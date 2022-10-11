Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:57
Re: Кредобанк
Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ivavictory2107, kostya77 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|