Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:57
Re: Кредобанк
Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:26
банчик Львовский, еще не научился без э/э
и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают,
где-как, с ограничениями, но все же
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