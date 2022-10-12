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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 22:57
Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
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Andey
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Додано: Сер 12 жов, 2022 08:26
Andey написав:
Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
банчик Львовский, еще не научился без э/э
и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают,
где-как, с ограничениями, но все же
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cohan
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Додано: Сер 12 жов, 2022 10:06
cohan написав: Andey написав:
Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
банчик Львовский, еще не научился без э/э
и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают,
где-как, с ограничениями, но все же
странно,что не могут позволить себе дизель гену для работы сервака
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Мизантрóп
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:42
Мизантрóп написав: cohan написав: Andey написав:
Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
банчик Львовский, еще не научился без э/э
и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают,
где-как, с ограничениями, но все же
странно,что не могут позволить себе дизель гену для работы сервака
у меня вчера после снятия абонплаты на водафон не начислились минуты. Во время ВТ чат умер,111 там же в ауте. Сегодня после обеда все начислили. Предположу что до пятницы будет как было в этот понедельник.
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sens
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Додано: Сер 12 жов, 2022 18:47
sens написав:
Предположу что до пятницы будет как было в этот понедельник.
ну внутри на кишеню заходит,но долго
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Мизантрóп
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Додано: Сер 12 жов, 2022 21:15
Мизантрóп написав: cohan написав: Andey написав:
Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
банчик Львовский, еще не научился без э/э
и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают,
где-как, с ограничениями, но все же
странно,что не могут позволить себе дизель гену для работы сервака
Не дуже допомагає, коли лягли усі провайдери у регіоні. Тут ще Старлінк на ДЦ треба вішати.
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klug
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