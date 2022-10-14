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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

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Кредобанк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:57

Re: Кредобанк

Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:26

  Andey написав:Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка


банчик Львовский, еще не научился без э/э

и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают,
где-как, с ограничениями, но все же
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 10:06

  cohan написав:
  Andey написав:Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка


банчик Львовский, еще не научился без э/э

и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают,
где-как, с ограничениями, но все же

странно,что не могут позволить себе дизель гену для работы сервака
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:42

  Мизантрóп написав:
  cohan написав:
  Andey написав:Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка


банчик Львовский, еще не научился без э/э

и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают,
где-как, с ограничениями, но все же

странно,что не могут позволить себе дизель гену для работы сервака
у меня вчера после снятия абонплаты на водафон не начислились минуты. Во время ВТ чат умер,111 там же в ауте. Сегодня после обеда все начислили. Предположу что до пятницы будет как было в этот понедельник.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 18:47

Re: Кредобанк

  sens написав:Предположу что до пятницы будет как было в этот понедельник.
ну внутри на кишеню заходит,но долго
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:15

  Мизантрóп написав:
  cohan написав:
  Andey написав:Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка.
код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка


банчик Львовский, еще не научился без э/э

и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают,
где-как, с ограничениями, но все же

странно,что не могут позволить себе дизель гену для работы сервака

Не дуже допомагає, коли лягли усі провайдери у регіоні. Тут ще Старлінк на ДЦ треба вішати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 22:04

Re: Кредобанк

Вище писали, що поповнення через термінал підходить для акції. Хтось вже тестував? З терміналами цього банку не стикався, але по досвіду з іншими, часто буває декілька варіантів поповнення через один і той самий термінал от і цікавить чи нема там якихось хитрощів в плані акції.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:03

  Rebel написав:Вище писали, що поповнення через термінал підходить для акції. Хтось вже тестував? З терміналами цього банку не стикався, але по досвіду з іншими, часто буває декілька варіантів поповнення через один і той самий термінал от і цікавить чи нема там якихось хитрощів в плані акції.

все что пришло на карту(и не только в грн.)="надходження" https://youtu.be/NnIitpUPaHQ?t=42
вот рассчеты без кешбека в приложении тоже считает ведущий,а так учтется СЭП к примеру?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:21

  S i m написав:
  root написав:і ще, мастеркард більше, золото дають чи срібло, по ПРАВИЛЬНА картка?


прекратили и пока вроде не возобновляли...

валютная добавилась серебром,а гривневую не хочет :evil:
Мизантрóп
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