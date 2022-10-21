Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка. код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
Andey написав:Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка. код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
банчик Львовский, еще не научился без э/э
и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают, где-как, с ограничениями, но все же
Andey написав:Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка. код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
банчик Львовский, еще не научился без э/э
и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают, где-как, с ограничениями, но все же
странно,что не могут позволить себе дизель гену для работы сервака
Andey написав:Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка. код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
банчик Львовский, еще не научился без э/э
и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают, где-как, с ограничениями, но все же
странно,что не могут позволить себе дизель гену для работы сервака
у меня вчера после снятия абонплаты на водафон не начислились минуты. Во время ВТ чат умер,111 там же в ауте. Сегодня после обеда все начислили. Предположу что до пятницы будет как было в этот понедельник.
Andey написав:Что-то у многих не проходили оплаты с карт Кредобанка. код ответа пос терминала "100“, при этом деньги на дебетной карте есть, пинкод правильный. Кассир на ОККО сказала что у всех сегодня проблемы с оплатой картами Кредобанка
банчик Львовский, еще не научился без э/э
и отделения потому закрыты, хотя утром анонсировалось что работают, где-как, с ограничениями, но все же
странно,что не могут позволить себе дизель гену для работы сервака
Не дуже допомагає, коли лягли усі провайдери у регіоні. Тут ще Старлінк на ДЦ треба вішати.
Вище писали, що поповнення через термінал підходить для акції. Хтось вже тестував? З терміналами цього банку не стикався, але по досвіду з іншими, часто буває декілька варіантів поповнення через один і той самий термінал от і цікавить чи нема там якихось хитрощів в плані акції.
Rebel написав:Вище писали, що поповнення через термінал підходить для акції. Хтось вже тестував? З терміналами цього банку не стикався, але по досвіду з іншими, часто буває декілька варіантів поповнення через один і той самий термінал от і цікавить чи нема там якихось хитрощів в плані акції.
все что пришло на карту(и не только в грн.)="надходження" https://youtu.be/NnIitpUPaHQ?t=42 вот рассчеты без кешбека в приложении тоже считает ведущий,а так учтется СЭП к примеру?