Як виконав умови, прийшла смс-ка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:10
Re: Кредобанк
Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:29
В этом месяце кому-нибудь уже заплатили 500 грн. за первые три месяца правильной?
В сентябре по одной учетке 14 сентября заплатили, а по второй учетке в октябре пока глухо.
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