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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:10

Re: Кредобанк

  Howl написав:И не надо париться с подсчётом

Як виконав умови, прийшла смс-ка.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:29

В этом месяце кому-нибудь уже заплатили 500 грн. за первые три месяца правильной?
В сентябре по одной учетке 14 сентября заплатили, а по второй учетке в октябре пока глухо.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 23:21

  lara_08 написав:В этом месяце кому-нибудь уже заплатили 500 грн. за первые три месяца правильной?

Да, 5 октября заплатили
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:17

  Кочевник написав:У вас PUSH нормально працюють? Щось воно день працює, інший день - ні.

По-моєму, повідомлення працюють поки діє авторизація у додатку. Щойно сесія завершується, не приходять і повідомлення.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:24

  Rebel написав:
  Кочевник написав:У вас PUSH нормально працюють? Щось воно день працює, інший день - ні.

По-моєму, повідомлення працюють поки діє авторизація у додатку. Щойно сесія завершується, не приходять і повідомлення.

Це коли ви заборонили(не дозволили) фонове виконання застосунка, або включили режим енергозбереження...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 13:55

Re: Кредобанк

А що, із введенням ПУШів, пшек вимкнув 3DSecure? Бо ще жодного разу не приходило, лише лукапи.
Кочевник
 
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