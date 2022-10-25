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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:10
Howl написав:
И не надо париться с подсчётом
Як виконав умови, прийшла смс-ка.
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Ой+
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:29
В этом месяце кому-нибудь уже заплатили 500 грн. за первые три месяца правильной?
В сентябре по одной учетке 14 сентября заплатили, а по второй учетке в октябре пока глухо.
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lara_08
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 23:21
lara_08 написав:
В этом месяце кому-нибудь уже заплатили 500 грн. за первые три месяца правильной?
Да, 5 октября заплатили
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ramzes4
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:17
Кочевник написав:
У вас PUSH нормально працюють? Щось воно день працює, інший день - ні.
По-моєму, повідомлення працюють поки діє авторизація у додатку. Щойно сесія завершується, не приходять і повідомлення.
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Rebel
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:24
Rebel написав: Кочевник написав:
У вас PUSH нормально працюють? Щось воно день працює, інший день - ні.
По-моєму, повідомлення працюють поки діє авторизація у додатку. Щойно сесія завершується, не приходять і повідомлення.
Це коли ви заборонили(не дозволили) фонове виконання застосунка, або включили режим енергозбереження...
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Додано: Вів 25 жов, 2022 13:55
А що, із введенням ПУШів, пшек вимкнув 3DSecure? Бо ще жодного разу не приходило, лише лукапи.
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Кочевник
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:14
Кочевник написав:
А що, із введенням ПУШів, пшек вимкнув 3DSecure? Бо ще жодного разу не приходило, лише лукапи.
Часто вообще без подтверждения получается стягивать с кредовских карт.
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lara_08
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:48
Кочевник написав:
А що, із введенням ПУШів, пшек вимкнув 3DSecure? Бо ще жодного разу не приходило, лише лукапи.
Зараз підтвердження приходить, але час на введення 3 сек, потім повідомлення "ваш банк відхилив операцію".
UPD.
Комунальні платежі через інший сервіс теж не проходять після отримання підтвердження з тим самим результатом.
Ніхто не мав сьогодні подібного кейсу?
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копейка
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