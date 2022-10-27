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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:10
Howl написав:
И не надо париться с подсчётом
Як виконав умови, прийшла смс-ка.
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Ой+
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:29
В этом месяце кому-нибудь уже заплатили 500 грн. за первые три месяца правильной?
В сентябре по одной учетке 14 сентября заплатили, а по второй учетке в октябре пока глухо.
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lara_08
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 23:21
lara_08 написав:
В этом месяце кому-нибудь уже заплатили 500 грн. за первые три месяца правильной?
Да, 5 октября заплатили
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ramzes4
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:17
Кочевник написав:
У вас PUSH нормально працюють? Щось воно день працює, інший день - ні.
По-моєму, повідомлення працюють поки діє авторизація у додатку. Щойно сесія завершується, не приходять і повідомлення.
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Rebel
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:24
Rebel написав: Кочевник написав:
У вас PUSH нормально працюють? Щось воно день працює, інший день - ні.
По-моєму, повідомлення працюють поки діє авторизація у додатку. Щойно сесія завершується, не приходять і повідомлення.
Це коли ви заборонили(не дозволили) фонове виконання застосунка, або включили режим енергозбереження...
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Amethyst
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Додано: Вів 25 жов, 2022 13:55
А що, із введенням ПУШів, пшек вимкнув 3DSecure? Бо ще жодного разу не приходило, лише лукапи.
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Кочевник
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:14
Кочевник написав:
А що, із введенням ПУШів, пшек вимкнув 3DSecure? Бо ще жодного разу не приходило, лише лукапи.
Часто вообще без подтверждения получается стягивать с кредовских карт.
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lara_08
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:48
Кочевник написав:
А що, із введенням ПУШів, пшек вимкнув 3DSecure? Бо ще жодного разу не приходило, лише лукапи.
Зараз підтвердження приходить, але потім повідомлення "ваш банк відхилив операцію".
UPD.
Комунальні платежі через інший сервіс теж не проходять після отримання підтвердження з тим самим результатом.
UPD2.
Пішов платіж з 5 спроби знову без підтвердження, наступний вже знову прийшло підтвердження і знову відмова.
UPD3.
Все, що до тисячі знову йде без підтвердження, як і останнім часом.
Пшек із теми з'їхав, не винні, запитів не було до банку.
Тільки звідки приходили тоді коди підтвердження в СМС?
Бардак.
P.S.
Мабуть увімкнули потім знову вимкнули 3ds
.
Ніхто не мав сьогодні подібного кейсу?
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копейка
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:02
Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.
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ramzes4
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:46
ramzes4 написав:
Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.
Бывает такое, что не приходит. На всякий случай позвоните на горячку и уточните выполнение условий в этом месяце.
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lloydbanksua
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