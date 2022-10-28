lloydbanksua написав:ramzes4 написав:Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.
Бывает такое, что не приходит. На всякий случай позвоните на горячку и уточните выполнение условий в этом месяце.
я в чате документирую В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний
а то тоже нема смс,наверное нас уже много