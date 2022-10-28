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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 04:22

  lloydbanksua написав:
  ramzes4 написав:Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.

Бывает такое, что не приходит. На всякий случай позвоните на горячку и уточните выполнение условий в этом месяце.

я в чате документирую 8) В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний :x
а то тоже нема смс,наверное нас уже много :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:33

  Мизантрóп написав:я в чате документирую 8) В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний :x
а то тоже нема смс,наверное нас уже много :roll:

Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:28

  ramzes4 написав:
  Мизантрóп написав:я в чате документирую 8) В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний :x
а то тоже нема смс,наверное нас уже много :roll:

Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?

Нет, речь именно об смс.
lloydbanksua
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  #<1 ... 68697071
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