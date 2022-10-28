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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 04:22
lloydbanksua написав: ramzes4 написав:
Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.
Бывает такое, что не приходит. На всякий случай позвоните на горячку и уточните выполнение условий в этом месяце.
я в чате документирую
В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний
а то тоже нема смс,наверное нас уже много
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:33
Мизантрóп написав:
я в чате документирую
В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний
а то тоже нема смс,наверное нас уже много
Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:28
ramzes4 написав: Мизантрóп написав:
я в чате документирую
В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний
а то тоже нема смс,наверное нас уже много
Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?
Нет, речь именно об смс.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:23
ramzes4 написав:
Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.
после того как последняя сумма провелась по счету, потом с утра пришла смс
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:31
ramzes4 написав: Мизантрóп написав:
я в чате документирую
В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний
а то тоже нема смс,наверное нас уже много
Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?
Да там
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