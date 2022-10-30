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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 04:22

  lloydbanksua написав:
  ramzes4 написав:Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.

Бывает такое, что не приходит. На всякий случай позвоните на горячку и уточните выполнение условий в этом месяце.

я в чате документирую 8) В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний :x
а то тоже нема смс,наверное нас уже много :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:33

  Мизантрóп написав:я в чате документирую 8) В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний :x
а то тоже нема смс,наверное нас уже много :roll:

Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:28

  ramzes4 написав:
  Мизантрóп написав:я в чате документирую 8) В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний :x
а то тоже нема смс,наверное нас уже много :roll:

Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?

Нет, речь именно об смс.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:23

  ramzes4 написав:Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.

после того как последняя сумма провелась по счету, потом с утра пришла смс
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:31

  ramzes4 написав:
  Мизантрóп написав:я в чате документирую 8) В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний :x
а то тоже нема смс,наверное нас уже много :roll:

Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?

Да там
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 15:28

Re: Кредобанк

Не проходять платежі в Інтернет. На сайті оплати очікується підтвердження кодом, а Kredo ніяк не реагує. В результаті приходить PUSH про списання, сайт говорить про невдалу операцію, після чого приходить PUSH про скасування платежу.
Що робити?
Потрібно включити SMS-інформування по Правильній, чи як? Минулого місяця вдавалось платити - система підтвердження кодами працювала.

Малі платежі (без підтвердження) проходять успішно. Не знаю, з якої суми вимагається підтвердження.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 15:52

  копейка написав:Зараз підтвердження приходить, але потім повідомлення "ваш банк відхилив операцію".

UPD.

Комунальні платежі через інший сервіс теж не проходять після отримання підтвердження з тим самим результатом.

UPD2.

Пішов платіж з 5 спроби знову без підтвердження, наступний вже знову прийшло підтвердження і знову відмова.

UPD3.
Все, що до тисячі знову йде без підтвердження, як і останнім часом.

Пшек із теми з'їхав, не винні, запитів не було до банку.
Тільки звідки приходили тоді коди підтвердження в СМС?
Бардак.

P.S.
Мабуть увімкнули потім знову вимкнули 3ds :shock: .
Ніхто не мав сьогодні подібного кейсу?

У мене щось подібне. Якось стрьомно продовжувати спроби оплати. Цей диво-банк не влупить потім овердрафт заднім числом?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:25

Re: Кредобанк

Пшек після переходу на PUSH зламав 3DSecure, тому така лажа.
Кочевник
 
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