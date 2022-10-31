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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 04:22
lloydbanksua написав: ramzes4 написав:
Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.
Бывает такое, что не приходит. На всякий случай позвоните на горячку и уточните выполнение условий в этом месяце.
я в чате документирую
В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний
а то тоже нема смс,наверное нас уже много
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:33
Мизантрóп написав:
я в чате документирую
В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний
а то тоже нема смс,наверное нас уже много
Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:28
ramzes4 написав: Мизантрóп написав:
я в чате документирую
В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний
а то тоже нема смс,наверное нас уже много
Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?
Нет, речь именно об смс.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:23
ramzes4 написав:
Кому-то приходили в последние 2 дня (26-27 октября) сообщения о выполнении условий акции по "Правильной" карте?
25 числа выполнил условия по расчетам (заплатил коммуналку через EasyPay), и что-то тихо. Хотя в предыдущие месяцы смска приходила на следующий день после платежа, даже в субботу.
Поддержка говорит, что как раз суммы последнего платежа и не хватает.
после того как последняя сумма провелась по счету, потом с утра пришла смс
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:31
ramzes4 написав: Мизантрóп написав:
я в чате документирую
В течении часа отвечают,мол условия за жовтень выполнены,с наилучшими пожеланиями,оператор ихний
а то тоже нема смс,наверное нас уже много
Речь про "Повiдомлення" в приложении/мобильном банкинге?
Да там
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Мизантрóп
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Додано: Нед 30 жов, 2022 15:28
Не проходять платежі в Інтернет. На сайті оплати очікується підтвердження кодом, а Kredo ніяк не реагує. В результаті приходить PUSH про списання, сайт говорить про невдалу операцію, після чого приходить PUSH про скасування платежу.
Що робити?
Потрібно включити SMS-інформування по Правильній, чи як? Минулого місяця вдавалось платити - система підтвердження кодами працювала.
Малі платежі (без підтвердження) проходять успішно. Не знаю, з якої суми вимагається підтвердження.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 15:52
копейка написав:
Зараз підтвердження приходить, але потім повідомлення "ваш банк відхилив операцію".
UPD.
Комунальні платежі через інший сервіс теж не проходять після отримання підтвердження з тим самим результатом.
UPD2.
Пішов платіж з 5 спроби знову без підтвердження, наступний вже знову прийшло підтвердження і знову відмова.
UPD3.
Все, що до тисячі знову йде без підтвердження, як і останнім часом.
Пшек із теми з'їхав, не винні, запитів не було до банку.
Тільки звідки приходили тоді коди підтвердження в СМС?
Бардак.
P.S.
Мабуть увімкнули потім знову вимкнули 3ds
.
Ніхто не мав сьогодні подібного кейсу?
У мене щось подібне. Якось стрьомно продовжувати спроби оплати. Цей диво-банк не влупить потім овердрафт заднім числом?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 16:25
Пшек після переходу на PUSH зламав 3DSecure, тому така лажа.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 16:51
із новин в телеграмі
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Термін дії вашої банківської каркти завершується у жовтні?
Це не проблема, адже Кредобанк продовжує термін дії платіжних карток до 31 грудня 2022 року включно.
Продовження здійснено автоматично...
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Додано: Пон 31 жов, 2022 16:52
Сьогодні вже полагодили 3DSecure.
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