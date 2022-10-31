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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 19:13
Re: Кредобанк
Вчора ввечері працювало. Судячи з відгуку вище, воно може працювати через раз. А ще у них на вихідних взагалі регулярно проблеми. Я якось згенерував пін-код, прийшла SMS, а у магазині виявилось, що код невірний.
Додано: Пон 31 жов, 2022 19:53
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