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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:13

Re: Кредобанк

Вчора ввечері працювало. Судячи з відгуку вище, воно може працювати через раз. А ще у них на вихідних взагалі регулярно проблеми. Я якось згенерував пін-код, прийшла SMS, а у магазині виявилось, що код невірний.
Rebel
 
Повідомлень: 230
З нами з: 08.12.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:53

  Rebel написав:А ще у них на вихідних взагалі регулярно проблеми. Я якось згенерував пін-код, прийшла SMS, а у магазині виявилось, що код невірний.

Кредо тут ні до чого. ПІН має записатися на картку - для цього потрібно провести операцію з використанням чіпу, краще у банкоматі.
klug
 
Повідомлень: 7657
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:02

klug банкомат так само не прийняв код. Довелось змінювати повторно.
Rebel
 
Повідомлень: 230
З нами з: 08.12.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 69707172
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