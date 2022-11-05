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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 19:13
Вчора ввечері працювало. Судячи з відгуку вище, воно може працювати через раз. А ще у них на вихідних взагалі регулярно проблеми. Я якось згенерував пін-код, прийшла SMS, а у магазині виявилось, що код невірний.
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Rebel
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:53
Rebel написав:
А ще у них на вихідних взагалі регулярно проблеми. Я якось згенерував пін-код, прийшла SMS, а у магазині виявилось, що код невірний.
Кредо тут ні до чого. ПІН має записатися на картку - для цього потрібно провести операцію з використанням чіпу, краще у банкоматі.
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klug
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:02
klug банкомат так само не прийняв код. Довелось змінювати повторно.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:44
Кредо повернув реєстрацію онлайн у застосунку через Дію.
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klug
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Додано: Суб 05 лис, 2022 11:14
klug написав:
Кредо повернув реєстрацію онлайн у застосунку через Дію.
Цікаво, а що означає "повернув"? Вимикав, не було, а потім знову з'явилося?
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