Вчора ввечері працювало. Судячи з відгуку вище, воно може працювати через раз. А ще у них на вихідних взагалі регулярно проблеми. Я якось згенерував пін-код, прийшла SMS, а у магазині виявилось, що код невірний.
Питання по Правильній. Не є клієнтом, думаю стати)
1. Обслуговування повністю безкоштовно, без необхідності проводити платежі на певну суму в місяць? 2. Чи можна в онлайн банкінгу "затягнути" гроші з картки іншого банку безкоштовно, через п2п (типу як в моно)? 3. Ліміт на зняття 50К місяць, навіть якщо гроші впали з Депозиту у Кредо? 4. Чи можна з грошей Правильної відкрити онлайн Депозит? 5. Чи є плата за неактивними рахунками?
dim.ua написав:Питання по Правильній. Не є клієнтом, думаю стати)
1. Обслуговування повністю безкоштовно, без необхідності проводити платежі на певну суму в місяць? 2. Чи можна в онлайн банкінгу "затягнути" гроші з картки іншого банку безкоштовно, через п2п (типу як в моно)? 3. Ліміт на зняття 50К місяць, навіть якщо гроші впали з Депозиту у Кредо? 4. Чи можна з грошей Правильної відкрити онлайн Депозит? 5. Чи є плата за неактивними рахунками?
Якийсь проблемний цей кредо. То рахунок блокували на 2 тижні без причини, тепер 150 грн за обслуговування зняли хоча в минулому були поповнення більше ніж на 25к ((( Написав звернення, побачим чи повернуть...