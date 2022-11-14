RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:49

Re: Кредобанк

  dim.ua написав:2. Чи можна в онлайн банкінгу "затягнути" гроші з картки іншого банку безкоштовно, через п2п (типу як в моно)?
Нет.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4981
З нами з: 08.03.18
Подякував: 508 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 12:50

Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???

І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 25.10.10
Подякував: 55 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:59

  dim.ua написав:Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???

І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?


лимит по карте - 50+50, банкомат + касса
по p2p да, вытягивается, или 10ками засэпить
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4759
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:17

  dim.ua написав:Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???

І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?

1. Да.
2. Раньше - да, сейчас не знаю.
Искатель
 
Повідомлень: 5603
З нами з: 22.02.16
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4650 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:56

  Sain_повернувся написав: тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 13.01.09
Подякував: 482 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 11:02

  dim.ua написав:Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ?

я шото пропустил? в банке есть интересные депозиты?

если это про валютные конвертдепо, то во-первых лимита 50к на снятие валюты вроде не было,
а главное, курс открытия конвертдепо довольно невыгодный ((
flysoulfly
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 13.01.09
Подякував: 482 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:06

  flysoulfly написав:
  Sain_повернувся написав: тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?

віп
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70717273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivavictory2107 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.