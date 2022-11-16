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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:49
dim.ua написав:
2. Чи можна в онлайн банкінгу "затягнути" гроші з картки іншого банку безкоштовно, через п2п (типу як в моно)?
Нет.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 12:50
Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???
І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?
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dim.ua
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Додано: Нед 13 лис, 2022 00:59
dim.ua написав:
Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???
І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?
лимит по карте - 50+50, банкомат + касса
по p2p да, вытягивается, или 10ками засэпить
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Додано: Пон 14 лис, 2022 07:17
dim.ua написав:
Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???
І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?
1. Да.
2. Раньше - да, сейчас не знаю.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 10:56
Sain_повернувся написав:
тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?
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flysoulfly
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Додано: Пон 14 лис, 2022 11:02
dim.ua написав:
Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ?
я шото пропустил? в банке есть интересные депозиты
?
если это про валютные конвертдепо, то во-первых лимита 50к на снятие валюты вроде не было,
а главное, курс открытия конвертдепо довольно невыгодный ((
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:06
flysoulfly написав: Sain_повернувся написав:
тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?
віп
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Додано: Сер 16 лис, 2022 10:31
Sain_повернувся написав: flysoulfly написав: Sain_повернувся написав:
тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?
віп
не виконали місячну умову чи...?
PS звірився із останніми умовами - наче без змінhttps://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 53d872.pdf
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greenozon
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