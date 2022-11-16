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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:49

Re: Кредобанк

  dim.ua написав:2. Чи можна в онлайн банкінгу "затягнути" гроші з картки іншого банку безкоштовно, через п2п (типу як в моно)?
Нет.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 12:50

Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???

І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:59

  dim.ua написав:Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???

І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?


лимит по карте - 50+50, банкомат + касса
по p2p да, вытягивается, или 10ками засэпить
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:17

  dim.ua написав:Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???

І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?

1. Да.
2. Раньше - да, сейчас не знаю.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:56

  Sain_повернувся написав: тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 11:02

  dim.ua написав:Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ?

я шото пропустил? в банке есть интересные депозиты?

если это про валютные конвертдепо, то во-первых лимита 50к на снятие валюты вроде не было,
а главное, курс открытия конвертдепо довольно невыгодный ((
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:06

  flysoulfly написав:
  Sain_повернувся написав: тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?

віп
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:31

  Sain_повернувся написав:
  flysoulfly написав:
  Sain_повернувся написав: тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?

віп


не виконали місячну умову чи...?

PS звірився із останніми умовами - наче без змін

https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 53d872.pdf
greenozon
 
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  #<1 ... 70717273
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