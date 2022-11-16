Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:49
dim.ua написав:
2. Чи можна в онлайн банкінгу "затягнути" гроші з картки іншого банку безкоштовно, через п2п (типу як в моно)?
Нет.
Howl
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Додано: Суб 12 лис, 2022 12:50
Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???
І ще. Щодо ліміту 50К. Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?
dim.ua
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Додано: Нед 13 лис, 2022 00:59
dim.ua написав:
Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???
І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?
лимит по карте - 50+50, банкомат + касса
по p2p да, вытягивается, или 10ками засэпить
cohan
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Додано: Пон 14 лис, 2022 07:17
dim.ua написав:
Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ???
І ще. Щодо ліміту 50К.
Стягнути з Правильної через п2п іншим банком можна більше 50К, без комісії зі сторони Кредо?
1. Да.
2. Раньше - да, сейчас не знаю.
Искатель
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Додано: Пон 14 лис, 2022 10:56
Sain_повернувся написав:
тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?
flysoulfly
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Додано: Пон 14 лис, 2022 11:02
dim.ua написав:
Якщо з Правильної відкрити депозит, наприклад, на 100К, то їх, по закінченню депозиту можна зняти повністю, чи теж в ліміті 50К \ міс ?
я шото пропустил?
в банке есть интересные депозиты
?
если это про валютные конвертдепо, то во-первых лимита 50к на снятие валюты вроде не было,
а главное, курс открытия конвертдепо довольно невыгодный ((
flysoulfly
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:06
flysoulfly написав: Sain_повернувся написав:
тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?
віп
Sain_повернувся
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Додано: Сер 16 лис, 2022 10:31
Sain_повернувся написав: flysoulfly написав: Sain_повернувся написав:
тепер 150 грн за обслуговування зняли ...
это какого счета?
віп
не виконали місячну умову чи...?
PS звірився із останніми умовами - наче без змін
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 53d872.pdf
greenozon
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:40
Виконав, вже писав, поповнень було понад 25к в минулому місяці. Плату все одно зняли. Написав через сайт, відповіли що треба звернутись через додаток. Написав через інтернет банкінг, там поповнення бачать, сказали що передадуть що б виправили. От уже 6-1 день закінчився, нічого виправляти не спішать. На сьогодні з 15-ти українських банків де маю рахунки цей самий геморойний і постійно з ним якісь проблеми...
Sain_повернувся
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:53
Sain_повернувся написав:
цей самий геморойний
статистика операций тут лютая, но СЭПнуть 6001 в первых числах и овер 3000 потратить лично мне уже это все по накатанной,зато ж банк меганадежный) Полгода попарю аккавунты тут и дальше скитатымусь по просторам банковской системы неньки
Мизантрóп
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