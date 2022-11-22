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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:18
Re: Кредобанк
а че оплата у ОпСоСов проблемная и не проходит?
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:22
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:33
Re: Кредобанк
щось сьогодні з кредо не те. Вхідні транзакції банк повертає назад, вихідні весь ранок не йшли, зараз ніби одна вихідна пішла... Банк з кожним днем все гірше і гірше...
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