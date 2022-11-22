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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:18

Re: Кредобанк

а че оплата у ОпСоСов проблемная и не проходит?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:22

  Мизантрóп написав:а че оплата у ОпСоСов проблемная и не проходит?


их внутренняя заморочка
выяснял когда то на горячке


вообще после 3дс проходило на 400 грн

а так по дефолту что-то вроде 100 только

кстати, Альфа тоже смс подтверждает пополнение, хотя на карту отправляет только в путь
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:33

Re: Кредобанк

щось сьогодні з кредо не те. Вхідні транзакції банк повертає назад, вихідні весь ранок не йшли, зараз ніби одна вихідна пішла... Банк з кожним днем все гірше і гірше...
Sain_повернувся
 
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