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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:18
а че оплата у ОпСоСов проблемная и не проходит?
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:22
Мизантрóп написав:
а че оплата у ОпСоСов проблемная и не проходит?
их внутренняя заморочка
выяснял когда то на горячке
вообще после 3дс проходило на 400 грн
а так по дефолту что-то вроде 100 только
кстати, Альфа тоже смс подтверждает пополнение, хотя на карту отправляет только в путь
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cohan
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Додано: Вів 22 лис, 2022 14:33
щось сьогодні з кредо не те. Вхідні транзакції банк повертає назад, вихідні весь ранок не йшли, зараз ніби одна вихідна пішла... Банк з кожним днем все гірше і гірше...
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Sain_повернувся
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:24
Sain_повернувся написав:
щось сьогодні з кредо не те. Вхідні транзакції банк повертає назад, вихідні весь ранок не йшли, зараз ніби одна вихідна пішла... Банк з кожним днем все гірше і гірше...
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Прораб
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Додано: Вів 22 лис, 2022 18:31
Прораб написав: Sain_повернувся написав:
щось сьогодні з кредо не те. Вхідні транзакції банк повертає назад, вихідні весь ранок не йшли, зараз ніби одна вихідна пішла... Банк з кожним днем все гірше і гірше...
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да сайт те зараз не відкривається. Але сайт то таке, а от те що весь день транзакції повертаються - дуже не радує
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Sain_повернувся
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Додано: Вів 22 лис, 2022 22:13
думается во Львове с электрикой что-то.У ОпСоС оплата утром прошла
Дивный банк
поддержка в чате на уровне сибаса,тупеньки
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Мизантрóп
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:22
Знову 3DS глючить.
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Rebel
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