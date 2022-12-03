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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:18
а че оплата у ОпСоСов проблемная и не проходит?
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:22
Мизантрóп написав:
а че оплата у ОпСоСов проблемная и не проходит?
их внутренняя заморочка
выяснял когда то на горячке
вообще после 3дс проходило на 400 грн
а так по дефолту что-то вроде 100 только
кстати, Альфа тоже смс подтверждает пополнение, хотя на карту отправляет только в путь
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cohan
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Додано: Вів 22 лис, 2022 14:33
щось сьогодні з кредо не те. Вхідні транзакції банк повертає назад, вихідні весь ранок не йшли, зараз ніби одна вихідна пішла... Банк з кожним днем все гірше і гірше...
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Sain_повернувся
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:24
Sain_повернувся написав:
щось сьогодні з кредо не те. Вхідні транзакції банк повертає назад, вихідні весь ранок не йшли, зараз ніби одна вихідна пішла... Банк з кожним днем все гірше і гірше...
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Прораб
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Додано: Вів 22 лис, 2022 18:31
Прораб написав: Sain_повернувся написав:
щось сьогодні з кредо не те. Вхідні транзакції банк повертає назад, вихідні весь ранок не йшли, зараз ніби одна вихідна пішла... Банк з кожним днем все гірше і гірше...
Сайт - 502 Bad Gateway
The page you are looking for is unavailable.
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да сайт те зараз не відкривається. Але сайт то таке, а от те що весь день транзакції повертаються - дуже не радує
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Sain_повернувся
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Додано: Вів 22 лис, 2022 22:13
думается во Львове с электрикой что-то.У ОпСоС оплата утром прошла
Дивный банк
поддержка в чате на уровне сибаса,тупеньки
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Мизантрóп
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Додано: Сер 30 лис, 2022 17:22
Знову 3DS глючить.
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Rebel
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Додано: Нед 04 гру, 2022 10:44
Відкрив Правильну віртуалку, але чомусь не можу додати її в мастеркард-більше. Приходить повідомлення "Перевірте данні картки", також не добавляється і у застосунок Сільпо.
В когось були подібні проблеми і як їх вирішити?
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serzh
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Додано: Нед 04 гру, 2022 10:48
viewtopic.php?p=5496642#p5496642
serzh написав:
Відкрив Правильну віртуалку, але чомусь не можу додати її в мастеркард-більше. Приходить повідомлення "Перевірте данні картки", також не добавляється і у застосунок Сільпо.
В когось були подібні проблеми і як їх вирішити?
на інший номер підтягнуло,мож 20-30 карток було перебільшенням на фін номері? Ну й картку активувати ж в застосатку треба спочатку
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Мизантрóп
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Додано: Нед 04 гру, 2022 11:15
Мизантрóп Як активувати картку?
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serzh
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