Свій вже отримав, відкривав у відділенні.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 17:09
Re: Кредобанк
Якщо новий клієнт відкриє Правильну віртуальну он-лайн буде кешбек на 6 міс?
Свій вже отримав, відкривав у відділенні.
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|