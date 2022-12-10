Свій вже отримав, відкривав у відділенні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 17:09
Re: Кредобанк
Якщо новий клієнт відкриє Правильну віртуальну он-лайн буде кешбек на 6 міс?
Свій вже отримав, відкривав у відділенні.
Додано: Нед 04 гру, 2022 18:12
я в застосатку нажав правіше від карти на "замка",колір став жовтим з сірого,інший аккавунт по правильній пенсійній тільки через пин банкомата сказали,та й в застосатку не давало чогось.
має бути,не бачу заперечень
Додано: Суб 10 гру, 2022 12:52
Re: Кредобанк
Хтось в курсі, оплата на Новій Пошті (через термінал у відділенні) з та без приставки P2P зараховуються в 3000?
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