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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:09

Re: Кредобанк

Якщо новий клієнт відкриє Правильну віртуальну он-лайн буде кешбек на 6 міс?
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka
Свій вже отримав, відкривав у відділенні.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:12

  serzh написав:Мизантрóп Як активувати картку?

я в застосатку нажав правіше від карти на "замка",колір став жовтим з сірого,інший аккавунт по правильній пенсійній тільки через пин банкомата сказали,та й в застосатку не давало чогось.

  lel написав:Якщо новий клієнт відкриє Правильну віртуальну он-лайн буде кешбек на 6 міс?
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... lna-kartka
Свій вже отримав, відкривав у відділенні.


має бути,не бачу заперечень
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 12:52

Re: Кредобанк

Хтось в курсі, оплата на Новій Пошті (через термінал у відділенні) з та без приставки P2P зараховуються в 3000?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 16:40

Re: Кредобанк

Rebel, якщо накладений платіж на користь фізособи, то оплата хоч у відділенні, хоч через інтернет-служби Нової пошти пройдуть P2P-переказом. Якщо ж накладений платіж іде як контроль оплати, то через інтернет-служби Нової пошти МСС операції буде 8999 (багато де у виключеннях), а через POS у відділенні буде інший МСС.
Howl
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  #<1 ... 72737475
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