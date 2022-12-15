Свій вже отримав, відкривав у відділенні.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 17:09
Re: Кредобанк
Якщо новий клієнт відкриє Правильну віртуальну он-лайн буде кешбек на 6 міс?
Свій вже отримав, відкривав у відділенні.
Додано: Нед 04 гру, 2022 18:12
я в застосатку нажав правіше від карти на "замка",колір став жовтим з сірого,інший аккавунт по правильній пенсійній тільки через пин банкомата сказали,та й в застосатку не давало чогось.
має бути,не бачу заперечень
Додано: Суб 10 гру, 2022 12:52
Re: Кредобанк
Хтось в курсі, оплата на Новій Пошті (через термінал у відділенні) з та без приставки P2P зараховуються в 3000?
Додано: Суб 10 гру, 2022 16:40
Re: Кредобанк
Rebel, якщо накладений платіж на користь фізособи, то оплата хоч у відділенні, хоч через інтернет-служби Нової пошти пройдуть P2P-переказом. Якщо ж накладений платіж іде як контроль оплати, то через інтернет-служби Нової пошти МСС операції буде 8999 (багато де у виключеннях), а через POS у відділенні буде інший МСС.
Додано: Нед 11 гру, 2022 11:54
Додано: Пон 12 гру, 2022 01:14
Re: Кредобанк
а OLX оплата онлайн за товар рахується саме як оплата? чи p2p?
Додано: Пон 12 гру, 2022 02:05
Додано: Чет 15 гру, 2022 14:11
нагадайте будь ласка, якщо гасити картку Б5 ТАСу через кнопку в TAS2U з карти Кредо ПРАВИЛЬНА, ніяких комісій не буде? Для Правильной Кредо це буде як чужий p2p чи оплата? В 3к рахується?
Додано: Чет 15 гру, 2022 14:13
Додано: Чет 15 гру, 2022 18:53
Грошима можливо одразу користуватися (р2р), якщо Правильну поповнити в терміналі?
50т.Кредо випустить частинами за 1 день?
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