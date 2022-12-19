Одразу.Повинно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:38
Додано: Суб 17 гру, 2022 23:39
Додано: Вів 20 гру, 2022 00:58
Незаконное списание с карты
17 декабря снимал наличные в банкомате Приват банка, в итоге захожу в приложение Кредо и вижу что сверху списалась еще деньга. Звоню в поддержку банка, там сказали, что незаконное списание и в понедельник вопрос урегулируют и вернут деньги на счет. Но прошел понедельник и ни ответа, ни денег. Поддержка Кредобанка оставляет желать лучшего. А банкоматы Привата я бы вообще обходил стороной, уже чистое ограбление какое-то.
|