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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:38
novichok написав:
Грошима можливо одразу користуватися (р2р), якщо Правильну поповнити в терміналі?
50т.Кредо випустить частинами за 1 день?
Одразу.Повинно
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Мизантрóп
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Додано: Суб 17 гру, 2022 23:39
Мизантрóп написав: novichok написав:
Грошима можливо одразу користуватися (р2р), якщо Правильну поповнити в терміналі?
50т.Кредо випустить частинами за 1 день?
Одразу.Повинно
пан, мабудь, спрашивает как уникнути 0,2% разбив по 10 000 платежи
выпустит - делаю так иногда
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cohan
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Додано: Вів 20 гру, 2022 00:58
17 декабря снимал наличные в банкомате Приват банка, в итоге захожу в приложение Кредо и вижу что сверху списалась еще деньга. Звоню в поддержку банка, там сказали, что незаконное списание и в понедельник вопрос урегулируют и вернут деньги на счет. Но прошел понедельник и ни ответа, ни денег. Поддержка Кредобанка оставляет желать лучшего. А банкоматы Привата я бы вообще обходил стороной, уже чистое ограбление какое-то.
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jerua
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Додано: Вів 20 гру, 2022 12:54
Кредо ІБ почав запитувати СМС код на логіні (раніше ніколи не було)
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greenozon
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Додано: Вів 20 гру, 2022 14:24
greenozon написав:
Кредо ІБ почав запитувати СМС код на логіні (раніше ніколи не було)
При цьому, код не приходить... А ні, приходить з запізненням...
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patrikk
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:45
patrikk написав: greenozon написав:
Кредо ІБ почав запитувати СМС код на логіні (раніше ніколи не було)
При цьому, код не приходить... А ні, приходить з запізненням...
100%
пару разів пробував - потім із значним запізнення прийшли усі ))
хіміки
на людях тестять
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greenozon
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