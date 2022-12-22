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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:38

  novichok написав:Грошима можливо одразу користуватися (р2р), якщо Правильну поповнити в терміналі?
50т.Кредо випустить частинами за 1 день?

Одразу.Повинно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 23:39

  Мизантрóп написав:
  novichok написав:Грошима можливо одразу користуватися (р2р), якщо Правильну поповнити в терміналі?
50т.Кредо випустить частинами за 1 день?

Одразу.Повинно


пан, мабудь, спрашивает как уникнути 0,2% разбив по 10 000 платежи
выпустит - делаю так иногда
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:58

Незаконное списание с карты

17 декабря снимал наличные в банкомате Приват банка, в итоге захожу в приложение Кредо и вижу что сверху списалась еще деньга. Звоню в поддержку банка, там сказали, что незаконное списание и в понедельник вопрос урегулируют и вернут деньги на счет. Но прошел понедельник и ни ответа, ни денег. Поддержка Кредобанка оставляет желать лучшего. А банкоматы Привата я бы вообще обходил стороной, уже чистое ограбление какое-то.
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:54

Кредо ІБ почав запитувати СМС код на логіні (раніше ніколи не було)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:24

  greenozon написав:Кредо ІБ почав запитувати СМС код на логіні (раніше ніколи не було)

При цьому, код не приходить... А ні, приходить з запізненням...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 16:45

  patrikk написав:
  greenozon написав:Кредо ІБ почав запитувати СМС код на логіні (раніше ніколи не було)

При цьому, код не приходить... А ні, приходить з запізненням...


100%
пару разів пробував - потім із значним запізнення прийшли усі ))
хіміки
на людях тестять :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:31

  jerua написав:17 декабря снимал наличные в банкомате Приват банка, в итоге захожу в приложение Кредо и вижу что сверху списалась еще деньга. Звоню в поддержку банка, там сказали, что незаконное списание и в понедельник вопрос урегулируют и вернут деньги на счет. Но прошел понедельник и ни ответа, ни денег. Поддержка Кредобанка оставляет желать лучшего. А банкоматы Привата я бы вообще обходил стороной, уже чистое ограбление какое-то.

повернуть тижні через 2. Коли був їхнім клієнтом теж повертали лише через пару тижнів після кількох скарг
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:01

Re: Кредобанк

смс нема,на запит щодо умов акції ВБ відповіли в чаті,що умови виконані.Дивна банка
Мизантрóп
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  #<1 ... 73747576
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