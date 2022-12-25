эт з комис 0.9% валюту то крутят?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 13:19
Re: Кредобанк
Додано: Суб 24 гру, 2022 16:00
Додано: Нед 25 гру, 2022 00:31
cohan згоден, все індивідуально. У моєму місті в одній будівлі одразу кілька банків: Кредо, Приват, Альянс, Ощад. Всі на генераторі. А через дорогу від них Укрсиб, Укргаз. Ну і в 2-х хвилинах від них ще ОТР. Тому у Кредо в плані наявності електроенергії переваг у моєму місті нема. Пару років тому він був найкращим для покупки доларів (найнижчий курс був серед кількох десятків банків)
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:25
и (емнип) 24.02.2022 в 6-9 утра тут замечательно работали гривнезаход по р2р с немедленной онлайнпокупкой бакса по последней"довоенной" цене... - за что банку ваще личное респектище!
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