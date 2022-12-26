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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

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Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:19

Re: Кредобанк

  cohan написав:крутящих валюту
эт з комис 0.9% валюту то крутят?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:00

  Amethyst написав:
  cohan написав:крутящих валюту
эт з комис 0.9% валюту то крутят?


не, я про конвертдепо, не бинанс
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:31

cohan згоден, все індивідуально. У моєму місті в одній будівлі одразу кілька банків: Кредо, Приват, Альянс, Ощад. Всі на генераторі. А через дорогу від них Укрсиб, Укргаз. Ну і в 2-х хвилинах від них ще ОТР. Тому у Кредо в плані наявності електроенергії переваг у моєму місті нема. Пару років тому він був найкращим для покупки доларів (найнижчий курс був серед кількох десятків банків)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:25

  Sain_повернувся написав:Пару років тому він був найкращим для покупки доларів (найнижчий курс був серед кількох десятків банків)
и (емнип) 24.02.2022 в 6-9 утра тут замечательно работали гривнезаход по р2р с немедленной онлайнпокупкой бакса по последней"довоенной" цене... - за что банку ваще личное респектище!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:31

cohan

у них курс высокий и оформление не онлайн , крутильщик как раз не интересно(
и мелкие купюры дают гривнами , несмотря на заказ
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:07

  soups65d542 написав: крутильщик как раз не интересно(
и мелкие купюры дают гривнами , несмотря на заказ
у бывалых на такой случай при себе есть, как правило, валютные 5,10,20,50-ки.
flysoulfly
 
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