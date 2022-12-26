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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 13:19
cohan написав:
крутящих валюту
эт з комис 0.9% валюту то крутят?
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Amethyst
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Додано: Суб 24 гру, 2022 16:00
Amethyst написав: cohan написав:
крутящих валюту
эт з комис 0.9% валюту то крутят?
не, я про конвертдепо, не бинанс
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cohan
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Додано: Нед 25 гру, 2022 00:31
cohan згоден, все індивідуально. У моєму місті в одній будівлі одразу кілька банків: Кредо, Приват, Альянс, Ощад. Всі на генераторі. А через дорогу від них Укрсиб, Укргаз. Ну і в 2-х хвилинах від них ще ОТР. Тому у Кредо в плані наявності електроенергії переваг у моєму місті нема. Пару років тому він був найкращим для покупки доларів (найнижчий курс був серед кількох десятків банків)
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Sain_повернувся
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Додано: Нед 25 гру, 2022 12:25
Sain_повернувся написав:
Пару років тому він був найкращим для покупки доларів (найнижчий курс був серед кількох десятків банків)
и (емнип) 24.02.2022 в 6-9 утра тут замечательно работали гривнезаход по р2р с немедленной онлайнпокупкой бакса по последней"довоенной" цене... - за что банку ваще личное респектище!
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flysoulfly
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Додано: Нед 25 гру, 2022 19:31
cohan
у них курс высокий и оформление не онлайн , крутильщик как раз не интересно(
и мелкие купюры дают гривнами , несмотря на заказ
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soups65d542
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:07
soups65d542 написав:
крутильщик как раз не интересно(
и мелкие купюры дают гривнами , несмотря на заказ
у бывалых на такой случай при себе есть, как правило, валютные 5,10,20,50-ки.
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flysoulfly
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:47
flysoulfly написав: soups65d542 написав:
крутильщик как раз не интересно(
и мелкие купюры дают гривнами , несмотря на заказ
у бывалых на такой случай при себе есть, как правило, валютные 5,10,20,50-ки.
И даже единички. У меня была сумма к получению 1329. Дала кассиру 1 и получила 1330 из которых 1300 новые сотни и 30 новыми десятками. Так, что нормально Кредо отдаёт и по купюре и без заказа.
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lara_08
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:50
Подтверждаю, забирал конвертационный в ноябре - отдали новыми купюрами с номерами подряд.
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lloydbanksua
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