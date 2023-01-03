RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:19

Re: Кредобанк

  cohan написав:крутящих валюту
эт з комис 0.9% валюту то крутят?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3454
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:00

  Amethyst написав:
  cohan написав:крутящих валюту
эт з комис 0.9% валюту то крутят?


не, я про конвертдепо, не бинанс
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 27.09.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:31

cohan згоден, все індивідуально. У моєму місті в одній будівлі одразу кілька банків: Кредо, Приват, Альянс, Ощад. Всі на генераторі. А через дорогу від них Укрсиб, Укргаз. Ну і в 2-х хвилинах від них ще ОТР. Тому у Кредо в плані наявності електроенергії переваг у моєму місті нема. Пару років тому він був найкращим для покупки доларів (найнижчий курс був серед кількох десятків банків)
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:25

  Sain_повернувся написав:Пару років тому він був найкращим для покупки доларів (найнижчий курс був серед кількох десятків банків)
и (емнип) 24.02.2022 в 6-9 утра тут замечательно работали гривнезаход по р2р с немедленной онлайнпокупкой бакса по последней"довоенной" цене... - за что банку ваще личное респектище!
flysoulfly
 
Повідомлень: 1322
З нами з: 13.01.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:31

cohan

у них курс высокий и оформление не онлайн , крутильщик как раз не интересно(
и мелкие купюры дают гривнами , несмотря на заказ
soups65d542
 
Повідомлень: 11
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:07

  soups65d542 написав: крутильщик как раз не интересно(
и мелкие купюры дают гривнами , несмотря на заказ
у бывалых на такой случай при себе есть, как правило, валютные 5,10,20,50-ки.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1322
З нами з: 13.01.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:47

  flysoulfly написав:
  soups65d542 написав: крутильщик как раз не интересно(
и мелкие купюры дают гривнами , несмотря на заказ
у бывалых на такой случай при себе есть, как правило, валютные 5,10,20,50-ки.

И даже единички. У меня была сумма к получению 1329. Дала кассиру 1 и получила 1330 из которых 1300 новые сотни и 30 новыми десятками. Так, что нормально Кредо отдаёт и по купюре и без заказа.
lara_08
 
Повідомлень: 569
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:50

Подтверждаю, забирал конвертационный в ноябре - отдали новыми купюрами с номерами подряд.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 22.04.20
Подякував: 63 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:28

Re: Кредобанк

Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується, під це створюється окремий рахунок 'Петрович боржник'. Відносини з банком не можна закрити поки не погасиш даної заборгованості. Як тільки потрапляють якісь кошти- першим ділом списуються під цю заборгованість.
Також незабаром планують закривати тарифні лінійки VIP та ELITE, щоб всіх добровільно примусово переводити на обслуговування в Крафтові пакети по 400 грн./міс.
andriy_z
 
Повідомлень: 64
З нами з: 05.03.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:32

  andriy_z написав:Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується, під це створюється окремий рахунок 'Петрович боржник'. Відносини з банком не можна закрити поки не погасиш даної заборгованості. Як тільки потрапляють якісь кошти- першим ділом списуються під цю заборгованість.
Також незабаром планують закривати тарифні лінійки VIP та ELITE, щоб всіх добровільно примусово переводити на обслуговування в Крафтові пакети по 400 грн./міс.


ах они негодяи, типа с укрпапортом не вип и не элит? с крафтовым мы к французам пойдем или немцам накрайняк
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 27.09.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75767778>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (807)
03.01.2023 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.