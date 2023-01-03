эт з комис 0.9% валюту то крутят?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 13:19
Re: Кредобанк
Додано: Суб 24 гру, 2022 16:00
Додано: Нед 25 гру, 2022 00:31
cohan згоден, все індивідуально. У моєму місті в одній будівлі одразу кілька банків: Кредо, Приват, Альянс, Ощад. Всі на генераторі. А через дорогу від них Укрсиб, Укргаз. Ну і в 2-х хвилинах від них ще ОТР. Тому у Кредо в плані наявності електроенергії переваг у моєму місті нема. Пару років тому він був найкращим для покупки доларів (найнижчий курс був серед кількох десятків банків)
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:25
и (емнип) 24.02.2022 в 6-9 утра тут замечательно работали гривнезаход по р2р с немедленной онлайнпокупкой бакса по последней"довоенной" цене... - за что банку ваще личное респектище!
Додано: Нед 25 гру, 2022 19:31
cohan
у них курс высокий и оформление не онлайн , крутильщик как раз не интересно(
и мелкие купюры дают гривнами , несмотря на заказ
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:07
Додано: Пон 26 гру, 2022 13:47
И даже единички. У меня была сумма к получению 1329. Дала кассиру 1 и получила 1330 из которых 1300 новые сотни и 30 новыми десятками. Так, что нормально Кредо отдаёт и по купюре и без заказа.
Додано: Пон 26 гру, 2022 13:50
Подтверждаю, забирал конвертационный в ноябре - отдали новыми купюрами с номерами подряд.
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:28
Re: Кредобанк
Поляк перестає подобатись, якщо на рахунку 0 і не було жодної активності- плата за обслуговування все одно нараховується, під це створюється окремий рахунок 'Петрович боржник'. Відносини з банком не можна закрити поки не погасиш даної заборгованості. Як тільки потрапляють якісь кошти- першим ділом списуються під цю заборгованість.
Також незабаром планують закривати тарифні лінійки VIP та ELITE, щоб всіх добровільно примусово переводити на обслуговування в Крафтові пакети по 400 грн./міс.
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:32
ах они негодяи, типа с укрпапортом не вип и не элит? с крафтовым мы к французам пойдем или немцам накрайняк
|