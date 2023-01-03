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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 2.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:36

Re: Кредобанк

ну крафтовые неплохие, я бы на Craft перешел, смущает только плохая дружба с Визой, а это иногда бывает нужно
cohan
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  #<1 ... 75767778
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