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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:36
ну крафтовые неплохие, я бы на Craft перешел, смущает только плохая дружба с Визой, а это иногда бывает нужно
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cohan
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